36enne Spara con Fucile Ad Aria Compressa | Ragazzo di 15 Anni Colpito al Braccio

Undi Perugia è stato denunciato dai carabinieri per aver sparato con un fucile ad aria compressa da casa, colpendo un ragazzo in scooter al braccio. Materiale sequestrato e vittima ...dalla finestra ai passanti con una carabina ad aria compressa e colpisce un quindicenne: l'uomo è stato denunciato e il ragazzo è rimasto lievemente ferito. E' successo a Perugia. Si tratta di ...

36enne Spara con Fucile Ad Aria Compressa, Ragazzo di 15 Anni ... LA NAZIONE

Un 36enne di Perugia è stato denunciato dai carabinieri per aver sparato con un fucile ad aria compressa da casa, colpendo un ragazzo in scooter al braccio. Materiale sequestrato e vittima medicata.L'uomo, un 36enne disoccupato di Perugia, è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate. Il ragazzo guarirà in 10 giorni