24 Ore Spa 2023 | dove vederla in tv | orari | programma | streaming

(Di venerdì 30 giugno 2023) Appuntamento da non perdere domani con la 75a edizione della 24h Spa, evento più importante del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Regna l’incertezza alla vigilia di una sfida che si prospetta oltremodo interessante con ben 71 auto presenti ai nastri di partenza. SRO, organizzatore della corsa, si appresta per ospitare ancora una volta la più importante competizione al mondo riservata alle GT, manifestazione che l’anno prossimo compirà 100 anni dalla prima edizione. Mercedes ha vinto nella passata stagione, Akkodis ASP tenterà di confermarsi dopo l’ottimo inizio stagione con l’affermazione al Paul Ricard. Ferrari e Lamborghini rappresenteranno l’Italia con quattro auto totali nella classe regina (PRO), mentre Valentino Rossi è atteso per la seconda volta nella maratona delle ...

... il nuovo spettacolo del Teatro Nazionale con la regia di Roberta Torre, che sarà in scena fino al 2 luglio alle21. Una versione ironica e contemporanea dell'irresistibile commedia ...accordo con Achernar Assets, holding di investimenti Svizzera, per la cessione dell'intero capitale di ERG Power Erg ha firmato, attraverso la propria controllata Erg Power Generation, un accordo con Achernar Assets, holding di investimenti Svizzera, per la cessione dell'intero capitale di ERG Power S.r.l., proprietaria della centrale cogenerativa Combined Cycle Gas Turbine (......il primo Bilancio di Sostenibilità riguardante la Capogruppo Serenissima Ristorazioneè un ...un elevato livello di competenza dei propri collaboratori ha visto nel solo 2022 l'erogazione di 403...

GTWC, 24 ore di Spa 2023: Info, orari e dove vederla Fuori Traiettoria

In attesa della griglia definitiva per la 24 Ore di Spa, decisa dalla Superpole di venerdì, la pole è conquistata dalla Porsche di Pure Rxcing ...Qualifiche pazze in Belgio, tante sorprse fra i 20 piloti qualificati per la Superpole grazie alla pioggia. Rossi fuori per soli 37 millesimi, Marciello 23/mo. Dentro Drudi, Mapelli e Ferrari AF Corse ...