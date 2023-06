23 anni fa la tragedia di Roskilde durante il concerto dei Pearl Jam

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il 30 giugno 2000 il festival di, in Danimarca, fu teatro di una delle più grandi tragedie della storia della musica dal vivo.lo show deiJam nove persone morirono schiacciate e ventisei rimasero ferite dalla calca incontrollata della folla. Nel corso del festival, uno dei più importanti in Europa, si erano esibiti pezzi da 90 come Lou Reed, gli Iron Maiden e gli Oasis. IJam erano gli headliner della serata finale del 30 giugno, freschi della pubblicazione del sesto album Binaural. Davanti al palco si erano accalcate circa 50mila persone. Il terreno era diventato fangoso e scivoloso per via dell’ondata di maltempo delle ore precedenti. I problemi di audio degli amplificatori rendevano difficile, per le retrovie, un ascolto nitido della band. Per questo la gente iniziò a spingere nel ...