18enne ucciso | sindaco di Villa Literno | “Giuseppe amava la vita”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un risveglio amarissimo per, in un momento in cui stavamo dando solo buone notizie legate ai lavori legati al Pnrr destinati a cambiare volto al paese. È arrivata l’ora di iniziare a ristrutturare anche socialmente la comunità e concentrarci sui nostri giovani”. È il commento di sofferenza e angoscia di Valerio Di Fraia,di, comune del Casertano da cui proveniva ilTurco,a coltellate nella notte in piazzaa Casal di Principe da un ragazzo quasi coetaneo. “Sono vicino ai genitori di, che stanno affrontando questa tragedia immane, arrivata per ragioni davvero molto futili. Bisogna insegnare ai ragazzi – aggiunge Di ...

Giuseppe Turcoper una ragazza contesa C'è forse una questione legata ad una ragazza alla base dell'omicidio delGiuseppe Turco. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze, ci ...Individuato il Killer Si chiamava Giuseppe Turco ed era residente a Villa Literno, in provincia di Caserta, illa scorsa notte con almeno otto coltellate in piazza Villa a Casal di ...Un giovane di 18 anni, Giuseppe Turco residente a Villa Literno, è statocon otto coltellate in piazza Villa, a Casal di Principe (Caserta) dopo una lite tra neo - maggiorenni. Stando a una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, tutto sarebbe avvenuto nella ...

Casal di Principe (Caserta), lite in strada tra giovani: 18enne ucciso a coltellate TGCOM

In questa edizione: Vertice Ue, stallo sui migranti, Scontri in Francia, nuova riunione di crisi, Ucraina, Putin: "La Wagner non combatterà più", Lite nel casertato, ucciso 18enne, Blitz contro ndrang ...È successo ieri sera in Piazza Villa. Il sindaco: "Sgomento, richiesti presidi permanenti nei luoghi di maggiore affluenza giovanile" ...