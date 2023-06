17enne ucciso a Casal di Principe | parla il padre | “Stato non ci abbandoni | ora voglio giustizia”

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 30 giugno 2023) “Ora il vice premier Salvini deve intervenire, perché non è possibile morire a 17 anni per colpa di un ragazzo con precedenti penali”. Are all’Ansa è Raffaele Turco, papà di Giuseppe (in foto), il ragazzo di 17 annia coltellate adida un 20enne di origine marocchina, già denunciato in passato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.