Zuppi | Il Papa non si rassegna e fa di tutto per la pace | Kirill | Le Chiese lavorino insieme | Russia | Il gruppo Wagner non combatterà

(Di giovedì 29 giugno 2023) 29 giu 20:53: "Ilnon sie fa diper la" 'Come una madre la Chiesa invoca in maniera incessante il dono della, cercandola instancabilmente perché il dolore di ogni ...

21.00: ilfa di tutto per la pace "Come una madre, la Chiesa invoca in maniera incessante il dono della pace cercandola instancabilmente perché il dolore di ogni persona è il suo dolore" Lo ha ...Lo ha detto il cardinale Matteonell'omelia della messa a Mosca con la quale ha chiuso la sua ... ha sottolineato l'inviato del. Il cardinale ha poi parlato della sua preghiera, all'inizio ...29 giu 20:53: "Ilnon si rassegna e fa di tutto per la pace" 'Come una madre la Chiesa invoca in maniera incessante il dono della pace, cercandola instancabilmente perché il dolore di ogni persona è il ...

Zuppi a Mosca, colloquio con consigliere di Putin Avvenire

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...L'inviato del Papa: "C'era più dialogo durante la guerra fredda" A Mosca l’inviato di pace del Vaticano ha incontrato il Patriarca ortodosso russo Kirill per discutere della situazione in Ucraina. Il ...