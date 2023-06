Ztl e Autovelox - Salvini critica Roma e Milano | Basta spennare gli automobilisti

(Di giovedì 29 giugno 2023) Matteolancia dure critiche ai sindaci delle due maggiori città italiane per la gestione delle zone a traffico limitato. Il ministro dei Trasporti, non nuovo ad attaccare il primo cittadino di, Giuseppe Sala, ora si scaglia anche contro l'omologo di, Roberto Gualtieri, per l'inasprimento (comunque rientrato, seppur parzialmente, dopo le proteste dei cittadini e il dissenso all'interno del centro sinistra capitolino) dei divieti di ingresso nel centro della capitale. "Il discorso è uguale a quello di: se uno non ha adesso 40 mila euro per comprare un'auto nuova o elettrica o cambiare un furgone, la risposta non può essere quella di spennarlo e impedirgli di lavorare", ha affermatoal programma Rai Uno Mattina. "Se ao agli ...

Limitazione all'uso degli: si depotenziano gli strumenti di controllo.di difficile istituzione : viene ristretta la possibilità di istituire, anche semplici (non tariffate), poiché ...Nel Ddl sono comprese poi modifiche in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari, nuove sanzioni per la sosta vietata, nuove norme sullee 'chiarezza' sugli: gli strumenti ...e Zone a Traffico Limitato () Le autorità di riferimento hanno, inoltre, sancito una maggiore attenzione per gli. Al momento non sono disponibili dei chiarimenti in materia, ...

Ztl e Autovelox - Salvini critica Roma e Milano: "Basta spennare gli ... Quattroruote

Il ministro dei Trasporti si scaglia contro i primi cittadini Gualtieri e Sala: "Non è una soluzione intelligente spennare chi usa l'auto per lavorare" ...Non è ancora ufficiale, ma ormai sembra sia stato dato lo strappo decisivo e, salvo clamorose bocciature, la campagna di aggiornamento del Codice della ...