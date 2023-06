Zoonosi e parassitosi | come proteggerci dalle malattie degli animali

Leggi su dilei

(Di giovedì 29 giugno 2023) C’è una sorta di equazione che regola il rapporto tra l’essere umano e glicon cui entra in contatto, per affezione o per allevamento. Se questi ultimi stanno bene e vivono un’esistenza quanto più possibile serena e controllata sul fronte del benessere, tanto più anche gli uomini possono mantenere la salute. Se poi aggiungiamo anche l’ambiente che ci circonda, terza “stella” di questo circolo virtuoso che fa rima con benessere, comprendiamo quanto sia importante conoscere lee quanto queste possono rivelarsi nocive anche per l’uomo. Lesono leche dall’animale possono essere trasmesse all’uomo. Alcune specie di parassiti sono comparse sulla terra più di 750 milioni di anni fa e nel corso dei secoli hanno modificato le loro abitudini di vita adattandosi ai vari ospiti (in un meccanismo ...