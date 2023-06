Terminate le vacanze (Ibiza), Nicolòè pronto a tornare al lavoro. Vuole essere pronto per i preliminari di Champions League di luglio con il Galatasaray, sempre che sia ancora in Turchia. L'...... alla Juve'), puntate sul rapporto 'insano' tramamma e il figlio tratteggiato quasi come uno ... Francesca Costa inè l'unica consigliera del figlio, tra un selfie e gossip. E fu mamma ...48 Nicolòparla di mercato senza peli sulla lingua. Il nazionale italiano del Galatasaray , 23 anni ex ... È un ragazzo per bene, tranquillo:gente non lo conosce e a volte lo giudica senza ...

Zaniolo, tanta voglia di Juventus: l'ex Roma confessa il suo sogno Virgilio Sport

In una lunga intervista, rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo esprime parole d'amore verso la Juventus e non si toglie dal mercato.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...