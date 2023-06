Zaniolo | ' Sto bene al Galatasaray ma la Juventus è la Juventus '

A partire dalla possibilità di non muovermi e restare al Galatasaray, dove mi trovo alla grande", ha dettoa La Gazzetta dello Sport . window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){...Altrimentibenissimo in Turchia". Sono parole importanti, quelle rilasciate da Nicolòalla Gazzetta dello Sport . Parole che aprono una traccia sul futuro dell'azzurro. Ma come reagiscono ...Calciomercato, Nicolònon si nasconde e apre al trasferimento alla Juventus. L'ex romanista, oggi giocatore del ... Altrimentibenissimo in Turchia, non mi creo aspettative, comunque vada ...

Zaniolo: "Sogno la Juventus, ma al Galatasaray sto bene" Sky Sport

Come riferito da Calciomercato.com, al momento Zaniolo non sarebbe un nome caldo in entrata per la Juventus. Non ci sono stati contatti col Galatasaray (decisamente fredda questa pista anche ...Zaniolo Juve - L'addio alla Roma di Zaniolo non si era chiuso nel migliore dei modi con la rottura piena tra la società ed il giocatore costata la cessione ...