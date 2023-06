Zaniolo | Sogno la Juventus | ma al Galatasaray sto bene

A proposito di Nazionale,è tornato in azzurro in occasione degli ultimi impegni in Nations League: ' È sempre un onore giocare in Nazionale , è stato bello ritrovarla. Abbiamo un bel gruppo, ...Terminate le vacanze (Ibiza), Nicolòè pronto a tornare al lavoro. Vuole essere pronto per i preliminari di Champions League di luglio con il Galatasaray, sempre che sia ancora in Turchia. L'...Intanto in Turchia, in caso di addio di, i tifosi del Galatasaray sono scatenati e hanno un: Paulo Dybala in maglia giallorossa, stavolta però con quella del sodalizio di Istanbul. ...

Calciomercato | Accordo con Milinkovic! Zaniolo: “Sogno la Juve” / News Juvenews.eu

Zaniolo, può essere davvero questo l’anno buono per vederla in bianconero “A Istanbul mi trovo bene e gioco la Champions League. Poi se entro fine agosto dovesse arrivare una buona occasione per il ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex nerazzurro parla della sua esperienza in Turchia e non nasconde la sua voglia di tornare in Italia ...