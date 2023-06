Zaniolo | ‘Sogno la Juve | tifo per i bianconeri fin da bambino’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 29 giugno 2023) 2023-06-28 23:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Nicolòparla di mercato senza peli sulla lingua. Il nazionale italiano del Galatasaray, 23 anni ex Roma, ha dichiarato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “A Istanbul mi trovo bene e gioco la Champions League. Poi se entro fine agosto dovesse arrivare una buona occasione per il Galatasaray e per me la prenderemo in considerazione. Sono aperto a tutto. A partire dalla possibilità di non muovermi e restare al Galatasaray, dove mi trovo alla grande. Laè la, anche senza Champions o coppe internazionali. Io da ragazzino ho sempre tifato per i, il mio idolo era Pogba. Giocare nellami farebbe piacere. Parliamo di un grande club. Ripeto: se ci sarà l’opportunità che renda felici tutti e tre – il ...