Zaniolo 'chiama' la Juve | la posizione dei bianconeri dopo l'autocandidatura

Zaniolo chiama la Juve: "La tifo fin da bambino, è il mio sogno"

Nicolò Zaniolo è uscito allo scoperto, vuole la Juve. Non che sia mai stata un mistero la sua fede bianconera, ma con l'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha palesato tutta la sua voglia ...Alla Gazzetta: «Roma è stato un momento importante della mia vita, sarò grato in eterno ai tifosi. Mourinho mi vuole bene, chiede sempre di me a Sergio Olivera». La Gazzetta dello Sport ospita una lun ...