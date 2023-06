YouTube | la guerra agli ad blocker continua | blocco del player dopo tre video

(Di giovedì 29 giugno 2023) È comparso un nuovo annuncio a chi fa uso di adtre filmati in cui la pubblicità è bloccata, ilsmetterà di funzionare....

... se c'è un lavoro vado a lavoro, guardo video su, per praticare anche in questo modo l'... Nel 2011 la, la decisione di scappare nella capitale sudanese, Khartoum: "Ma anche lì c'erano ...Si tratta di attivisti, avventurieri, giornalisti e blogger più o meno indipendenti che su Telegram,e altri social ha iniziato a raccontare lafornendo spesso resoconti più ...Lo ha raccontato lui stesso nel suo canale, dove è abituato parlare senza peli sulla lingua:... a Copenaghen, un tour europeo che lo ha portato anche a Roma e Parigi: in agenda lain ...

YouTube, la guerra agli ad blocker continua: blocco del player dopo ... DDay.it

YouTube e i social sono luoghi. Criminalizzarli è un errore. Così come lo è innescare una guerra generazionale. A fare schifo davvero è l'avidità con cui si è monetizzato sulla tragedia di Casalpalocc ...