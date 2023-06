WWE | Smentite sul possibile ritorno di Randy Orton

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ed eccoci qui, puntuali come un orologio, arrivano leai rumor degli ultimi giorni che volevano uncosì prossimo alche avremmo potuto vederlo persino a Money in the Bank. A smentire ci ha pensato il sito Ringside News, che sostiene di aver interpellato in merito un membro di lunga data del reparto creativo della WWE. Secondo l’autore interpellato, la WWE non ha mai valutato l’idea di far tornarea Money in the Bank, dunque qualsiasi notizia che dia per certo il suoè da ritenersi falsa. Questa dichiarazione non smentisce invece la possibilità di unimminente di, magari già nelle prossime settimane.