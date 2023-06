WWE | Pianificati diversi finali per il match Roman Reigns & Solo Sikoa vs Usos a Money in The Bank

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ultimamente circolano sul webreport che indicano il fatto che la WWE si trovi un po’ spaesata sulla direzione da prendere per ildiin Thenel quale si scontrerannoconcontro gli. Vi sono diverse speculazioni, molte delle quali lasciano intendere che il finale delsarà determinante per i piani del Tribal Chief per SummerSlam. Stando al report rilasciato dall’account Twitter WrestleVotes, il team creativo sembrerebbe trovarsi ad un bivio composto da duecompletamente differenti. Sembrerebbe che glila scorsa settimana abbiamo fatto un meeting segreto per ...

La WWE ed il modo differente di pianificare i PLE World Wrestling

Dopo averlo visto per anni sui ring della WWE e quelli della Lucha Underground, l'ex talento del Nexus mostra il suo nuovo volto pressoché irriconoscibile ...La settimana che sta per entrare sarà quella di Money in the Bank, Premium Live Event che si terrà in Inghilterra, più precisamente nella città di Londra, sabato 1 luglio. Ma è chiaro che la WWE guard ...