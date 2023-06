WTA Bad Homburg 2023 | risultati 29 giugno | Bronzetti | Swiatek e Navarro in semifinale

(Di giovedì 29 giugno 2023) Pioggia prima ed oscurità poi impediscono il completamento dei quarti di finale del torneo WTA 250 di Bad: sull’erba tedesca c’è tempo però per Luciaper regalarsi lacontro Iga, mentre la statunitense Emmaconoscerà domani la propria avversaria. L’Italia esulta per il successo di Lucia, che regola la russa naturalizzata francese Varvara Gracheva, numero 8 del seeding, con un perentorio 6-4 6-3, e si regala lacontro la polacca Iga, numero 1 del tabellone e del mondo, la quale liquida la russa Anna Blinkova, testa di serie numero 9, con un ancor più netto 6-3 6-2. Termina anzitempo il quarto di finale tra l’iberica Rebeka Masarova e la statunitense Emma: ...

La sfida tra Katerina Siniakova e Ludmila Samsonova , valevole per i quarti di finale del torneo diHomburg 2023 , è stata sospesa per oscurità. Il match, dopo i primi due set, è stato bloccato sul punteggio di 7 - 5 4 - 6 e riprenderà nella giornata di domani, in modo tale da consentirà alle ...Dopo aver perso il primo set contro Tatjana Maria nel suo esordio aHomburg, Swiatek ha vinto i successivi sei set (gli ultimi due contro la tedesca e gli altri quattro serviti per battere Jill ...Il programma con gli orari e l'ordine di gioco delle semifinali di venerdì 30 giugno al torneodiHomburg 2023. Sull'erba tedesca tocca a Lucia Bronzetti provare a inseguire un sogno che pare irrealizzabile, quello di battere la numero uno al mondo Iga Swiatek. Come secondo match dalle ...

