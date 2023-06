Wta Bad Homburg 2023 | programma e orari semifinali venerdì 30 giugno con Bronzetti-Swiatek

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilcon glie l’ordine di gioco delledi30al torneo Wta di Bad. Sull’erba tedesca tocca a Luciaprovare a inseguire un sogno che pare irrealizzabile, quello di battere la numero uno al mondo Iga. Come secondo match dalle ore 12 aprono loro, poi non prima delle 18.30 Navarro contro una tra Siniakova e Samsonova. CAMPO CENTRALE secondo match dalle ore 12 (1)vsnon prima delle ore 18.30 Navarro vs Siniakova o Samsonova SportFace.

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Iga Swiatek nella semifinale del250 diHomburg 2023 (Germania) , torneo di scena sui campi in erba della cittadina teutonica. Per la prima volta in carriera l'azzurra è tra le migliori quattro in un evento disputato su ...Occhi puntati poi sul grande tennis tra gli Atp di Eastbourne e Maiorca e idi Eastbourne eHomburg. Senza dimenticare naturalmente le qualificazioni in corso per Wimbledon. Di seguito il ......6 - 4 6 - 3 È un quarto di finale davvero eccellente quello disputato da Lucia Bronzetti al... Da pochi giorni naturalizzata francese, la n°43Varvara Gracheva (28esima nella race) nulla ha ...

WTA Bad Homburg: un’ottima Bronzetti batte in rimonta Sherif, primo quarto di finale su erba Ubitennis

Sull'erba tedesca la romagnola ha battuto la russa Gracheva, che da questo torneo difende i colori della Francia.E' il giorno di Lucia Bronzetti e di Elisabetta Cocciaretto al "Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers", WTA 250 sull'erba con un montepremi da 259.303 dollari trasmesso in diretta su SuperTenn ...