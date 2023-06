Wta 500 Eastbourne | Ostapenko si ritira contro Giorgi | cosa succede con le scommesse

(Di giovedì 29 giugno 2023) Jelenaè costretta al ritiro per infortunio nel matchCamila, valevole per i quarti di finale del torneo Wta 500 di2023. La lettone, dopo aver chiamato un medical time-out verso la fine del primo set, ha alzato bandiera bianca una volta perso il tie-break con lo score di 7-6(8), che aveva mandato avanti la tennista marchgiana. Chi ha giocato la vittoria dinon avrà nessun problema, la quota è valida perché la sfida è cominciata. Legiocate sul primo set sono anch’esse valide dato che si è regolarmente concluso, mentre quelle legate a eventi interni al match nel suo complesso o al secondo set saranno Void, dunque con quota 1 e vincita identica alla cifra scommessa. Il tutto vale anche a livello di multipla: chi ha giocato la vittoria ...

