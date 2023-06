Wimbledon 2023 | Matteo Gigante sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023) Svanisce all’ultimoil sogno didi partecipare per la prima volta nel tabellone principale di. Il 21enne romani è statodal francese Harold Mayot, numero 180 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 6-4 6-2 6-2 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Il transalpino ha chiuso il suo incontro con nove ace e ventiquattro vincenti. Dall’altra parte, invece,ha commesso sei doppi falli e venticinque errori non forzati. L’azzurro ha pagato soprattutto una bassa percentuale di prime di servizio (56%). Eppure il match era iniziato benissimo per l’azzurro, che ha ottenuto il break in apertura. Mayot, però, ha ottenuto il controbreak immediato, pareggiando poi i conti. Il set ...