Wimbledon 2023 | Lucrezia Stefanini approda al tabellone principale dopo oltre tre ore di battaglia!

(Di giovedì 29 giugno 2023)aldiaver battuto nell’ultimo turno delle qualificazioni la tennista di Cina Taipei Hsieh Su-Wei con il punteggio di 6-2 6-7 (3) 7-6 11-9tre ore e sette minuti di battaglia sportiva, nel corso della quale annulla un match point all’avversaria. Nel primo setparte forte e vola rapidamente sul 3-0 con il break ai vantaggi nel secondo gioco. Hsieh evita lo 0-4 e poi nel quinto game trova addirittura il controbreak. L’azzurra è brava a non disunirsi ed infila altri tre game, operando altri due break, per il 6-2 in 35 minuti. La sfida si trasforma in battaglia a partire dalla seconda partita, quando Hsieh si porta sul 2-0, ma poi si fa ...

Dopo aver raggiunto i quarti di finale a Stoccarda e al Queen's , Lorenzo Musetti si appresta ad iniziare la sua avventura a. " Lorenzo è cresciuto in consapevolezza e sta iniziando a eseguire il piano di gioco con più precisione " ha dichiarato Simone Tartarini, tecnico del tennista azzurro - . " Mi riferisco ai ...... ma alla fine è stata l'azzurra a staccare un pass per il tabellone principale di. 6 - 2 ...seconda apparizione in carriera nel tabellone principale di uno Slam (agli Australian Opensi ...Il programma con gli orari e l'ordine di gioco delle semifinali del torneo Atp di Maiorca, che si disputano eccezionalmente venerdì 30 giugno dal momento che domenica inizieràe pertanto le finali sono anticipate al sabato. Troviamo in campo giocatori di secondo piano sull'...

Wimbledon 2023, 4 italiani al turno decisivo delle qualificazioni Adnkronos

Vittorie importanti per Matteo Arnaldi e Lucrezia Stefanini nel turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon. I due tennisti italiani approdano nel tabellone dello Slam inglese per la prima volta ...Saranno ben otto gli svizzeri in lizza a partire da lunedì a Wimbledon. Dalle qualificazioni sono ben in quattro i promossi, che vanno ad aggiungersi a Belinda Bencic, Jil Teichmann, Stan Wawrinka e M ...