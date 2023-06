Voglio crederci | dove è stato girato il film Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 29 giugno 2023)interamente in Turchia, con le riprese che si sono svolte nell’estate del 2022. Ilha visto come location principale la provincia di Çanakkale che ci regala degli scenari assolutamente paradisiaci. La provincia è divisa in due anche per quanto riguarda le influenze culturali. La parte occidentale infatti è decisamente più europea e comprende posti splendidi come la penisola di Gallipoli (da non confondere con l’omonima località pugliese) mentre la parte orientale si estende verso l’Asia e al suo interno vi troviamo posti prettamente più storici come Troade. Ovviamente la parte più nota della provincia è il capoluogo dal nome omonimo che affaccia sullo stretto dei Dardanelliè posto un porto commerciale molto importante ...