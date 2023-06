VNL femminile 2023 volley | tutti i risultati e la classifica

(Di giovedì 29 giugno 2023)e ladella VNL: ecco l’esito di tutte le partite. Laball Nations League torna con la stessa formula dello scorso anno: 16 squadre partecipanti, le migliori otto formazioni al termine delle tre settimane della fase preliminare accederanno alle Finali di Arlington (Texas, Stati Uniti, 12-16 luglio). Al via anche l’Italia di Davide Mazzanti, campione d’Europa e bronzo mondiale in carica, che proverà a difendere il titolo vinto lo scorso anno per iniziare al meglio l’estate azzurra che culminerà con la rassegna continentale e i tornei di qualificazione olimpica. Di seguito, lae idi tutte le partite della VNLaggiornati in tempo ...

Partita di cuore, testa e gioco delle azzurre che non sono riuscite però a chiudere un match a lungo dominato e chiuso con il settimo tiebreak in 9 partite di. Domani le azzurre potranno godere ......dal Brasile all'esordio nella seconda giornata della Pool 6 della Nations League, in ...sono riuscite però a chiudere un match a lungo dominato e chiuso con il 7 tiebreak in 9 partite di. ...Dopo la sconfitta di misura, al tie - break per l' Italianella2023 , è stato tempo per il CT Mazzanti di approfondire i motivi che hanno portato alla sconfitta. Mazzanti si è detto estremamente soddisfatto di quello che ha visto dalla sue ...

Pallavolo VNL femminile – Rosamaria e l’importanza del successo sulle azzurre (portoghese con sottotitoli) ivolleymagazine

Le azzurre sconfitte nella gara d'esordio della Pool 6 di Bangkok incassando la 4° sconfitta in VNL che non compromette il cammino verso le Finals