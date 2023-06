Vivere in un’isola irlandese con incentivi fino a 84 mila euro per trasferirsi? Ecco come

(Di giovedì 29 giugno 2023) Siete disposti a trasferirvi in un posto remoto ed incontaminato prendendovene cura con dei fonti stanziati dal Governo? Intanto, dovreste essere irlandesi perché il progetto Our Living Island può essere realizzato lì. In cosa consiste? 84dia patto diin zone remote, soldi da investire però solo in edifici costruiti da più di trent’anni e rimasti senza abitanti da almeno due. “Vogliamo vedere più persone lavorare,e formare una famiglia sulle isole. Vogliamo vedere più gente che si trasferisce in questi luoghi”, le parole della ministra dello Sviluppo rurale e comunitario Heather Humphreys. Ma di quali isole stiamo parlando? Sono 23, tutte nell’Oceano Atlantico e per farsi un’idea si può citare Inis Mor, la più grande delle isole Aran con scenari mozzafiato e scorci ...

