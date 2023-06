Viola Scotto di Carlo convocata in Nazionale per le Universiadi in Cina

(Di giovedì 29 giugno 2023)diè statadal responsabile tecnico delladella Fin per partecipare ai Giochi Mondiali Universitari di nuoto.diè statadal responsabile tecnico delladella Fin, Davide Longarin, per partecipare ai Giochi Mondiali Universitari di nuoto in programma a Chendgu indal 1 al

Napoli .di Carlo è stata convocata dal responsabile tecnico della Nazionale della Fin, Davide Longarin, per partecipare ai Giochi Mondiali Universitari di nuoto in programma a Chendgu in Cina dal ...Napoli . Due primi posti nelle finali B perdi Carlo al torneo internazionale 'Settecolli' che si è svolto al Foro Italico a Roma nel fine settimana. Ma oltre al successo per aver tagliato per prima il traguardo la nuotatrice della ...Trionfo napoletano al torneo internazionale Settecolli , che si è svolto al Foro Italico di Roma lo scorso weekend con la vittoria didi Carlo , la giovane atleta della Napoli Nuoto che ha conquistato ben due primi posti nelle finali B. Al torneo Settecolli vincedi Carlo della Napoli Nuoto La talentuosa ...

