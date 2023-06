VIDEO IN – Bastoni | fatta per il rinnovo! Il punto sul mercato dell’Inter

IT) - Calciomercato.it'RinnovoOrmai siamo alle fasi finali. Nei prossimi giorni troveremo la maniera di fare bene le cose ma, insomma, ormai siamo in dirittura di arrivo''C'è fiducia per ...... quando ilfinalmente parte, mi accorgo che cammina senza sosta all'interno del Sacred Grove, il suo studio di registrazione di Los Angeles. Deve aver messo il cellulare su uno di quei...... dopo aver raccolto la denuncia delle vittime, hanno avviato le indagini acquisendo iripresi ... hanno colpito quando sapevano che non avrebbero trovato nessuno a mettergli ifra le ruote.

Giallo Chiesa, coro contro la Juve al matrimonio di Bastoni. Sui social: "Non è lui" Corriere dello Sport

"Siamo alle fasi finali, nei prossimi giorni troveremo la maniera di fare bene le cose, pero' ormai siamo in dirittura d'arrivo". Lo ...Lo conferma anche il nostro Fabrizio Romano, che in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha fatto ... Si dice il peccato ma non il peccatore (ride ndr)”. S. BASTONI – Nonostante la retrocessione ...