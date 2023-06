Vicepresidente di banca precipita dal balcone La lunga scia di sangue in Russia

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 giugno 2023) Unadiche ha coinvolto in morti misteriose alcuni personaggi in vista della società russa. L'ultima in ordine di tempo è stata ladi, Kristina Baikova, 28 anni, morta qualche giorno fa in circostanze misteriose all'interno del suo appartamento. Ma la morte di Kristna baikova è solo l'ultima di unaserie di morti misteriose che si sono verificate innegli ultimi mesi. Altri casi hanno coinvolto Ravil Maganov, dirigente dell'azienda petrolifera russa Lukoil, Igor Shkurko, vicedirettore generale di Yakutskenergo, compagnia energetica russa. Infine Petr Kucherenko, ministro che aveva condannato privatamente la guerra in Ucraina.