Viaggio in Russia e poi evento con la filosofa anti-Kiev La strategia di Zuppi per guadagnare la fiducia di Mosca

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il cardinal Matteoè in queste ore ain una missione di mediazione delicatissima per conto di Papa Francesco. “In missione per conto di Dio”, si potrebbe dire parafrasando i Blues Brothers...ine poicon laLadiper accreditarsi aSegui su affaritaliani.it

...non può che inaugurare nuove spinte per maturare un interesse crescente e opportunità di". ... Stati Uniti, Cina, Oman, Tunisia, Inghilterra, Finlandia, Francia,, Indonesia, Svizzera, ...Zuppi ha messo in chiaro fin da subito che la sua doppia missione - prima Kiev, oggi la- ... È per questo che viene in mente Kissinger, a pensare ala Kiev del cardinal Zuppi: iniziare a ...Sullo sfondo, gli scontri di potere per le strade della, quelli politici nelle piazze d'... le storie d'impresa, i consigli diper questo primo sprazzo d'estate.

Kirill a Zuppi: unire forze per evitare grande conflitto armato. Kiev: avanzata lenta ma inesorabile - Zelensky a Consiglio europeo: grazie a Italia e Francia per sistema Samp-T - Zelensky a Consiglio europeo: grazie a Italia e Francia per sistema Samp-T RaiNews

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Vladimir Putin prova a riconsolidare il suo potere dopo il tentato ammutinamento del gruppo Wagner. Per lui bagni di folla e selfie. Prosegue la missione di pace del cardinale Matteo Zuppi a Mosca ...