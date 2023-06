Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 giugno 2023)DEL 29 GIUGNOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLAFIUMICINO DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI LUNGO LA COMPLANARE DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE; IN IDREZIONE DELLA CITTA’ CODE SULL’AURELIA, TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO, SULLA COLOMBO, TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE, E SULLA PONTINA, TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA; RESTA INTENSO, INFINE, IL TRAFFICO SULLA LITORANEA, CON CODE A TRATTI A PARTIRE DA CAPOCOTTA FINO A TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA METRE, CHIUSURA ANTICIPATA PER LAVORI SULL’INTERA LINEA QUESTA SERA ALLE 21.00 E DOMANI 30 GIUGNO ALLE ORE 20.00; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ...