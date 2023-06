Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 giugno 2023)DEL 29 GIUGNOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA-FIUMICINO, DOVE SI PROCEDE A RILENTO SULLA COMPLANARE DI IMMISSIONE VERSO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, PROSEGUENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA; SEMPRE A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA PONTINA, TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CITTA’; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA LITORANEA, CON CODE A TRATTI A PARTIRE DA CAPOCOTTA FINO A LAVINIO LIDO DI ENEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER LA PRESENZA DI CANTIERI SEGNALIAMO INFINE INCOLONNAMENTI SULLA NETTUNENSE, TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ ...