Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2023 ore 17 | 15

(Di giovedì 29 giugno 2023)DEL 29 GIUGNOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; E OGGI ASONO IN CORSO LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DEI SANTISSIMI PIETRO E PAOLO; PER LO SVOLGIMENTO DI PROCESSIONI NELLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA, FINO A DOMANI 30 GIUGNO CHIUSA AL TRAFFICO VIA OSTIENSE DA VIALE GIUSTINIANO IMPERATORE A VIA GIULIO ROCCO. ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA; PER I CANTIERI ATTIVI, SUL RACCORDO ANULARE, DALLE 21 DI STASERA E FINO ALLE 6 DI DOMANI 30 GIUGNO SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA DI SVINCOLO PER VIA ARDEATINA SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO DA GIANGUIDO LOMBARDI ...