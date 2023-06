Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 giugno 2023)DEL 29 GIUGNOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI APRILIANA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA: E OGGI ASONO IN CORSO LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DEI SANTISSIMI PIETRO E PAOLO; PER LO SVOLGIMENTO DI PROCESSIONI NELLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA, FINO A DOMANI 30 GIUGNO CHIUSA AL TRAFFICO VIA OSTIENSE DA VIALE GIUSTINIANO IMPERATORE A VIA GIULIO ROCCO. ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA; PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA METRE, CHIUSURA ANTICIPATA PER LAVORI SULL’INTERA LINEA QUESTA SERA ALLE 21.00, E DOMANI 30 GIUGNO ALLE ORE 20.00; FINO AL ...