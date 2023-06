Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 giugno 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaabbiamo con le autostrade code sulla Firenzeall’altezza di Orte verso Firenze sullaNapoli invece contatti trasud e Valmontone verso Napoli permane l’incidente sulla diramazioneSud all’altezza di San Cesareo a causa del sinistro si registrano contatti a partire dal raccordo l’incidente casa di percussioni anche sullo stesso d’accordo in esterna da via Ardeatina incidente anche via Mazzoninord all’altezza di Settebagni in direzione dell’ accordo in senso opposto code per curiosi con ripercussioni sulla stessa d’accordo interna dalla Flaminia per Manuel incidente sulla materia mo all’altezza dell’uscita aest concludi a partire dalla ...