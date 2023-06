Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 giugno 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellainiziamo con l’incidente sullaall’altezza dell’uscita aEst con code a partire dal raccordo in direzione Teramo rimosso l’incidente su via Pontina all’altezza di Castel di Decima permangono code dalla raccordo a Castel di Decima rimanendo sulla Pontina a Latina code da Borgo Piave in direzione di Borgo Isonzo sul raccordo in interna con dei per traffico da Tuscolana ad Ardeatina della a Pontina e dalla Flaminia alla diramazioneNord sempre sul raccordo Ma in esterna quindi dalla Nomentana alla diramazionenord all’altezza dellaFiumicino all’altezza della Colombo da Ardeatina Appia sull’Aurelia contattati dal raccordo a Palidoro in direzione Civitavecchia ...