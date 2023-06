Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 giugno 2023) Astral infomobilità Un saluto da a far infomobilità un servizio dellacircone al momento e volare sulle principali strade delad eccezione di un incidente su via Pontina all’altezza di Castel di Decima code a partire dal raccordo in direzione Latina ripercussioni su quest’ultimo per difficoltà in interna con code dalla Laurentina è in esterna con code da Ostiense sempre per incidente stai attenzione sulla diramazioneSud all’altezza del casello autostradale di Monte Porzio Catone infine gli eventi nella capitale fino a domani 30 giugno per le solennità di San Pietro e Paolo si svolgeranno varie professioni e celebrazioni Dunque sarà chiusa al traffico via Ostiense e saranno deviat e 6 linee bus di zona da Matteo bertoncini Astral infomobilità è tutto al prossimo ...