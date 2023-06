Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 giugno 2023) Astral infomobilità Un saluto da attal infomobilità un servizio dellaapriamo con un incidente sulla viaSud all’altezza del casello autostradale di Monte Porzio Catone Al momento il sinistro non crea disagi allaprestare attenzione sulla Firenzedove segnaliamo un veicolo Anita Ponzanono e il bivio con la diramazioneNord in direzioneeventi nella capitale fino a domani 30 giugno e le solennità di San Pietro e Paolo si svolgeranno le protezioni e celebrazioni Dunque sarà chiusa al traffico via Ostiense e saranno deviate 6 linee bus di zona infine il trasporto pubblico sulla meteomare chiusura anticipata per lavori sull’intera linea questa sera alle 21 e domani sera alle 20 Dopodiché fino a fine ...