Vi porto sul Suv degli youtuber | la corsa a 124 all’ora contro il piccolo Manuel

Leggi su today

(Di giovedì 29 giugno 2023) "Sono distrutto". Sono le prime parole di Matteo Di Pietro dopo l'interrogatorio per l'incidente di Casal Palocco. Nelle scorse ore la giudice per le indagini preliminari, Angela Gerardi, ha rilasciato un comunicato sull'inchiesta e le dinamiche dello sdel 14 giungo 2023, in cui è morto il...