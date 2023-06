Vasco Rossi apre il suo album dei ricordi

(Di giovedì 29 giugno 2023)ha aperto il suodei, in occasione del suo show a Salerno. L'artista ha scritto un articolo per il quotidiano Il Mattino, in cui racconta i suoi 26 anni .ha dato un'anticipazione del testo sui suoi social. Era il 1978. Avevo 26 anni e il mio primo disco "Ma cosa vuoi che sia una canzone" era ...

ha aperto il suo album dei ricordi, in occasione del suo show a Salerno. L'artista ha scritto un articolo per il quotidiano Il Mattino, in cui racconta i suoi 26 anni .ha dato un'...Una serata indimenticabile quella di ieri sera allo Stadio Arechi che ha visto salire sul palco di Salerno, dopo un'assenza di ben 15 anni, il Re degli stadi,, che stasera chiuderà proprio nella città campana il suo tour. Quasi tre ore di show per una vera e propria celebrazione dell'amore per la musica, che solo un grande artista come...' Chi pagherà le spese di rifacimento del manto erboso Tutto sarà a carico della Live Nation , la società che ha organizzato il doppio concerto di', si legge su Repubblica.

Concerto Vasco Rossi, l'Arechi scalda la voce in attesa del Blasco la Città di Salerno

Scaletta concerto Vasco Rossi Salerno, giugno 2023 Scopri le canzoni cantate da Vasco a Salerno allo Stadio Arechi durante il Tour Vasco Live 2023 Scopri la scaletta dei concerti di… Leggi ...StampaUn trionfo la prima data all’Arechi per Vasco Rossi, autentico mattatore della serata. Sugli spalti e sul prato dell’impianto di via Allende 37mila spettatori sono andati in estati per il concer ...