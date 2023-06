Vanheusden | un ritorno gradito in Belgio I possibili dettagli

(Di giovedì 29 giugno 2023) La carriera di Zinhoè stata tremendamente sfortunata, tra infortuni e gravi assenze per stagioni intere. Il giocatore potrebbe trasferirsi ancora dall’Inter e tornare insecondo il Nieuwsbald.– Zinhoè stato piuttosto chiaro, vuole tornare allo Standard Liegi. La stagione in prestito all’Az Alkmaar è conclusa, il giocatore sarà di nuovo all’Inter ora ma con un piede già in partenza. I due club si sono parlati nelle settimane precedenti, la sensazione è che la società nerazzurra accontenti la volontà del difensore belga.ha fatto test medici questo mercoledì, potrebbe essere di nuovo dello Standard Liegi con un prestito con opzione di acquisto. È vicina la conclusione dell’affare, il calciatore potrebbe già allenarsi tra pochi giorni con il club ...

