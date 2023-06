Vandalismi | minacce e manifesti a testa in giù | ecco tutte le violenze contro il governo

Le violenze contro i simboli del centrodestra stanno aumentando a dismisura: si sta tornando a un clima non dissimile da quello che si viveva in piena campagna elettorale per le Politiche del 25 ...Sul fronte della cronaca ieri Firenze è stata teatro di un brutto episodio con insulti,e ... la terza nel giro di 8 mesi, la sede della Lega di Firenze è stata fatta oggetto di" ...... la terza nel giro di otto mesi, la sede della Lega di Firenze è stata fatta oggetto di. ... vergando offese econtro il segretario Salvini e la Lega, la cui colpa è battersi per la ...

Vandalismi, minacce e manifesti a testa in giù: ecco tutte le violenze ... ilGiornale.it

Le violenze contro i simboli del centrodestra stanno aumentando a dismisura: si sta tornando a un clima non dissimile da quello che si viveva in piena campagna elettorale per le Politiche del 25 ...Viale Corsica: forze dell'ordine al lavoro per individuare i responsabili. La solidarietà di Milani e Armentano ...