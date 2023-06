Mauriziol'incarico di Direttore della Dia ed assume la direzione della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia. La decisione é stata presa dal Capo della Polizia, Vittorio Pisani, ...Non solo, ma il 2023 ha visto i trionfi di "Pogi" nella Parigi - Nizza, nell'Amstel Gold Race e infine, la Freccia. Un triplete cheben sperare per Tadej Pogaar che vale a 2.10 su ...... nato dalla collaborazione tra la regista barese Marisae l'attrice sarda Paola Sini, è un'... monetario, discografico - cheimmancabilmente ai margini i giovani animati da qualsiasi ...

Vallone lascia Direzione Dia, va alla Scuola di perfezionamento Euronews Italiano

Maurizio Vallone lascia l'incarico di Direttore della Dia ed assume la direzione della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia. La decisione é stata presa dal Capo della Polizia, Vittorio Pi ...I nodi delle corde che hanno tenuto ancorati i gigli alti 25 metri ai palazzi del centro si sciolgono questa mattina presto. Le spalle dei cullatori fremono, la fanfara accorda gli strumenti, ...