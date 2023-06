Valerio Scanu si sposa con Luigi Calcara | «Sarò vestito “diversamente sobrio” I figli? È ancora presto ma ci pensiamo»

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il cantantesi. L’annuncio lo dà lui stesso in un’intervista al Corriere della Sera in cui presenta il suo compagno:, 32 anni, di Castelvetrano., che ha 33 anni, si sposerà a Roma il 7 settembre. «È il giorno del compleanno di mio padre Tonino, mancato l’antivigilia di Natale del 2020 per il Covid: aveva 62 anni, faceva il muratore». Poi racconta di: «Ci siamo conosciuti a luglio del 2020, dopo che aveva commentato una mia foto su Instagram. Il giorno stesso ci siamo incontrati e da lì è cominciata la relazione. Dopo la proposta,pensava che ci saremmoti nel 2024, con calma, non aveva capito che intendevo farlo subito!». Le partecipazioni e le bomboniere ...