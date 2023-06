Utenti di siti di incontri minacciati | sei denunce

... si presentavano come "gestori" di alcune ragazze presenti suidi incontri e inviavano ai fruitori, tramite messaggi nellle chat, una serie di minacce con l'accusa di avere fatto perdere del ...Il modus operandi era sempre lo stesso: dopo essersi presentati come 'gestori' di alcune ragazze presenti neidi incontri hanno mandato agliminacce con richieste di denaro per aver fatto ...Questa vasta rete consente aglidi accedere facilmente a qualsiasi contenuto desiderato, ... puoi sempre fare affidamento su CyberGhost per lo streaming di film, per visitare iWeb ...

Estorsione in rete, utenti siti incontri costretti a pagare sfruttatori Umbria Journal il sito degli umbri

Dopo avere contattato alcune ragazze in un sito di incontri, sarebbe stato minacciato e costretto a pagare oltre 3. (ANSA) ...Minacciavano e ricattavano i fruitori dei siti d'incontro. Mobile e Polizia postale hanno scoperto il giro criminale ...