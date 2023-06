Usa | presunti resti umani recuperati dal relitto del Titan

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) Washington, 29 giu. (Adnkronos) -sono statiall'interno deldel, il sommergibile che è imploso durante un viaggio verso ilic. Lo ha riferito la Guardia Costiera degli Stati Uniti, che trasporterà i frammentinel nord Atlantico in un porto degli Stati Uniti dove i medici condurranno un'analisi formale dei. “Le prove forniranno agli investigatori di diverse giurisdizioni internazionali approfondimenti sulla causa di questa tragedia. C'è ancora molto lavoro da fare per comprendere i fattori che hanno portato alla catastrofica perdita dele garantire che una tragedia simile non si ripeta", ha dichiarato Jason Neubauer, presidente del Marine Board ...