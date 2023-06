Usa | il National Geographic licenzia i suoi ultimi giornalisti

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilhato i19dello staff editoriale e non sarà più venduto nelle edicole statunitensi dal prossimo anno. La triste notizia per il mondo dei media è ...

È stato un onore", ha twittato Craig Welch, uno degli ex reporter fissi diGeographic. Mentre il collega Doug Main ha affermato: "IlGeographic sta licenziando i suoi autori, ...... realizzato dallaOceanic and Atmospheric Administration (Noaa), e che ormai è diventato ... anzi, li fa parlare Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di WiredWiredleaks... joint venture tra Ssen Transmission eGrid Electricity Transmission, proprietari dei ... Dollaro si rafforza, euro sotto 1,09 $ e yen a minimi 8 mesi Seduta di recupero per il dollaro...

USA. National Championships. Day 3. I migliori tempi delle batterie ... Nuoto•com

La crisi dell'editoria fa un'altra vittima, il National Geographic. L'iconica rivista, tradotta in diverse lingue, smetterà di essere venduta in edicola negli Stati Uniti a partire dell'anno prossimo.A bordo un equipaggio tutto italiano, insieme all'astronauta americano Colin Bennett: gli ufficiali Walter Villadei e Angelo Landolfi, dell'Aeronautica ...