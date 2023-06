(Di giovedì 29 giugno 2023) Vimercate (Mb), 29 giu (Adnkronos) -, parte della multinazionale cineseSmart Home, ha inaugurato il nuovo quartier generaleo all'interno dell'Energy Park di Vimercate (MB), nel Green Building Campus. Intervenuto con un videomessaggio, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Alfonsosi congratula: “Mi piace ricordare che la sede inaugurata oggi si affianca a quella di Brugherio, principale centro di ricerca e sviluppo di, specializzato nei prodotti fisici digitali. L'italia, il Governo, plaude al fatto che ancora una volta si scelga il nostro territorio con un'attività dall'alto valore aggiunto che guarda con grande interesse alla progettazione e all'industrializzazione delle nuove gamme di prodotto che a regime ...

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoha inviato un video messaggio di ... confermando l'importanza e la centralità dell'Italia nella strategia di crescita diEurope e nel ...... insieme al CEO diEurope, Yannick Fierling, c'erano il General Manager diEurope Yan ... con un videomessaggio, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo. La nuova sede si ......si è svolto il primo vero incontro del 2023 tra i sindacati metalmeccanici e il ministroal ... Ed è convocata anche la. La notizia che avevamo anticipato sull'intenzione del Ministero di far ...

Urso: "Haier Europe porterà incremento occupazione" Adnkronos

Vimercate (Mb), 29 giu (Adnkronos) – Haier Europe, parte della multinazionale cinese Haier Smart Home, ha inaugurato il nuovo quartier generale europeo all’interno dell’Energy Park di Vimercate (MB), ...Vimercate (Mb), 29 giu (Adnkronos) – Haier Europe, parte della multinazionale cinese Haier Smart Home, ha inaugurato il nuovo quartier generale europeo all’interno dell’Energy Park di Vimercate (MB), ...