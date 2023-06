Uomini e Donne | Carola svela se Federico l’ha tradita davvero? Ecco cosa è successo FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 29 giugno 2023)Carpanelli ha aperto la box delle domande su Instagram in cui hato sel’abbiaoppure no. In questi giorni, infatti, hanno cominciato a trapelare delle notizie piuttosto incresciose sull’ex tronista di. Allo scopo di dissipare ogni dubbio, e chiarire la faccenda una volta per tutte, dunque, la L'articolo proviene da KontroKultura.