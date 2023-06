Uomini e Donne | anticipazioni | data di inizio e nuove registrazioni per la stagione 2023 2024

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 29 giugno 2023)sta per tornare con una nuovaemozionante, lasciando i fan in attesa di scoprire cosa riserverà questa volta, lerivelano ladidella, insieme ai dettagli sulle. Con l’ansia che sale, gli appassionati del dating show non vedono l’ora di saperne di più sui possibili tronisti e partecipanti che animeranno questa edizione. Sarà un mix tra volti familiari e new entry, ma quali saranno i segreti e le sorprese che questariserverà?, alla scoperta dei Tronisti classici e over diLe ...