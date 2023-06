Universel Credit | L' incredibile possibilità per i genitori di ottenere un extra cash di £520 per la cura dei bambini - Ecco come fare la richiesta

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 29 giugno 2023) Oggi Notizie Un nuovo cambio normativo permetterà a migliaia di richiedenti il Reddito Universale di ricevere un aumento significativo dei pagamenti mensili. Tuttavia, è necessario soddisdeterminati requisiti e alcune famiglie potrebbero non ricevere il denaro fino ad agosto. È importante che i richiedenti che iniziano a lavorare o aumentano le ore di lavoro parlino con gli assistenti sociali del Reddito Universale per richiedere denaro anticipato per l'asilo. Inoltre, il fondatore di MoneySavingExpert.com avverte che le famiglie che ricevono il Reddito Universale potrebbero risparmiare sulla bolletta dell'acqua fino a 160 euro all'anno. Un altro consiglio per risparmiare consiste nel trovare offerte vantaggiose sui siti di confronto ogni settimana,ad esempio per i costi del cellulare. Infine, iche richiedono il ...