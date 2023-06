Unisa | Innovazione e Sostenibilità | tre i premiati alla Pitch Competition

"The Nest oggi è un luogo di talenti, competenze e" afferma Giancarlo Senatore , Presidente Operativo di Intellera Consulting " grazie alla collaborazione con l'Università, e si sta ......all'Università degli Studi di Salerno da un seminario d'eccezione dedicato all'... Vincenzo Loia, Magnifico Rettore dell', e del Dott. Gianfranco Valiante, Sindaco di Baronissi - gli ......con il dipartimento DISUFF die in sinergia con la presidente Prof.ssa Paola Aiello e il presidente del comitato di selezione Prof. Leonardo Acone. Al focus, dedicato all'applicata ...

Intellera-Unisa: l'8 giugno The Nest ospita la presentazione della ... Gazzetta di Salerno

Tutti a scuola di inglese, ma nel metaverso, con studenti e docenti che diventano avatar.L’innovazione è stata lanciata dall’università di Salerno con ...